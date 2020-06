EQUIFAX - Deckelung im Chart erreicht

Equifax Inc. - WKN: 854618 - ISIN: US2944291051 - Kurs: 179,450 $ (NYSE)

Das Finanzdienstleistungsunternehmen Equifax wurde bereits im Jahr 1899 gegründet. Es handelt sich um die größte Wirtschaftsauskunftei in den USA. Im ersten Quartal 2020 setzte Equifax 957,9 Mio. USD um, was einem Plus gegenüber dem Vorjahresquartal von 13 % entspricht. Auch gelang der Turnaround mit einem Gewinn von 112,6 Mio. USD, nachdem in der Vorjahresperiode noch ein Verlust von 555,9 Mio. USD angefallen war. Im Gesamtjahr erwarten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,90 USD. Der Umsatz dürfte leicht auf 3,44 Mrd. USD zurückgehen.

Die Aktie hat, wie so viele Titel zuletzt, ein V-Reversal aufs Parkett gelegt und in der Vorwoche das bisherige Jahreshoch bei 164,77 USD hinter sich gelassen. Im Anschluss stürmte der Wert direkt an eine seit dem Jahr 2016 konstruierbare deckelnde Trendlinie. Dort steigt folglich in den kommenden Tagen die Konsolidierungsgefahr.

Rücksetzer auf das Ausbruchsniveau bei 164,77 USD sollten daher eingeplant werden und könnten noch einmal im Sinne eines klassischen Pullback-Szenarios Einstiegschancen auf der Long-Seite bieten. Im Anschluss wäre ein weiterer Anlauf in Richtung der Eindämmungslinie denkbar. Erst wenn der Wert die Deckelung mit Kursen deutlich über 180,50 USD durchbricht, wäre der langfristige Befreiungsschlag gelungen. In diesem Fall könnten Kurse um 225 USD wieder erreicht werden.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 3,51 3,44 3,63 Ergebnis je Aktie in USD -3,27 2,90 4,14 KGV - 62 43 Dividende je Aktie in USD 1,56 1,56 1,56 Dividendenrendite 0,87 % 0,87 % 0,87 % *e = erwartet

