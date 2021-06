Equinor beauftragt die Subsea Integration Alliance mit EPCI-Auftrag für Bacalhau

Durch Integration und offene Zusammenarbeit kann Equinor das volle Potenzial von Bacalhau ausschöpfen

Schlumberger hat heute bekannt gegeben, dass die Subsea Integration Alliance von Equinor einen Großauftrag für das Bacalhau-Projekt vor der brasilianischen Küste erhalten hat. Der Auftragsumfang umfasst die Konstruktion, Beschaffung, den Bau und die Installation (Engineering, Procurement, Construction and Installation, EPCI) der Unterwasser-Produktionssysteme (Subsea Production Systems, SPS) und Unterwasser-Pipelines (SURF).

Die Erschließung umfasst 19 Bohrtürme sowie die dazugehörige Unterwasserausrüstung, einschließlich Unterwasser-Bohrköpfe, Unterwasser-Steuerungs- und Anschlusssysteme sowie ein komplettes Workover-Steigrohr. Der SURF-Umfang umfasst starre Steigleitungen, Durchflussleitungen und Versorgungskabel.

Das Team der Subsea Integration Alliance, das während der anfänglichen Front-End-Engineering-Phase gebildet wurde, die im Januar 2020 beauftragt wurde, wird nun in die vollständige EPCI-Phase übergehen. Projektmanagement und Detailplanung werden in Rio de Janeiro stattfinden. Die Offshore-Aktivitäten werden im Jahr 2022 unter Einsatz der Subsea 7 Reel-Lay-, Flex-Lay- und Leichtbauschiffe beginnen.

„Dieser Auftrag ist Ausdruck unseres Einsatzes, die Leistung des Bacalhau-Feldes von Equinor durch einen offenen Kooperationsansatz zu steigern, wobei die Integration und Anwendung innovativer Unterwassertechnologielösungen auf der Hochdruck- und Tiefsee-Expertise von Schlumberger aufbaut“, sagte Donnie Ross, Präsident des Bereichs Production Systems bei Schlumberger. „Gleichzeitig wird das Projekt durch die Wertschöpfung im Land einen positiven Einfluss auf die regionale Wirtschaft haben.“

„Wir haben seit der FEED-Vergabe im Jahr 2020 eng mit Equinor zusammengearbeitet“, sagte Stuart Fitzgerald, CEO von Subsea Integration Alliance LLC. „Jetzt, in der EPCI-Phase, werden wir Equinor dabei unterstützen, das Potenzial des Bacalhau-Feldes durch das marktführende Technologie- und Dienstleistungsportfolio von Subsea Integration Alliance und einen „One-Team“-Ansatz bei der Projektabwicklung zu maximieren.“

Das Bacalhau-Feld befindet sich 185 km vor der Küste der Gemeinde Ilhabela, im Bundesstaat São Paulo, in einer Wassertiefe von 2.050 m. Bacalhau ist das erste integrierte SPS- und SURF-Projekt in Brasilien. Der Zuschlag ist eine wichtige Untermauerung der starken Position der Subsea Integration Alliance auf dem integrierten Markt und unserer langjährigen örtlichen Präsenz in Brasilien.

Über Schlumberger

Schlumberger (SLB:NYSE) ist ein Technologieunternehmen, das in Partnerschaft mit seinen Kunden Energien erschließt. Unsere Mitarbeiter, die über 160 Nationalitäten repräsentieren, bieten führende digitale Lösungen und setzen innovative Technologien ein, um Leistung und Nachhaltigkeit für die globale Energiebranche zu ermöglichen. Mit Fachkompetenz in mehr als 120 Ländern arbeiten wir zusammen, um Technologien zu entwickeln, die den Zugang zu Energie zum Nutzen aller ermöglichen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.slb.com.

Über Subsea Integration Alliance

Subsea Integration Alliance ist eine nicht eigens eingetragene, globale strategische Allianz zwischen Subsea 7 und OneSubsea®, dem Geschäftsbereich für Unterwassertechnologien, Produktions- und Verarbeitungssysteme von Schlumberger. Sie vereint die Bereiche Feldentwicklungsplanung, Projektlieferung und Lösungen für den gesamten Lebenszyklus in einem umfassenden Technologie- und Dienstleistungsportfolio. Als ein Team steigert die Subsea Integration Alliance die Leistungsfähigkeit von Unterwasserprojekten, indem sie Kunden bei der Auswahl, dem Design, der Lieferung und dem Betrieb der cleversten Unterwasserprojekte unterstützt. Dadurch werden kostspielige Revisionen vermieden, Verzögerungen verhindert und Risiken über die gesamte Nutzungsdauer des Feldes reduziert. Weitere Informationen finden Sie unter www.subseaintegrationalliance.com.

Warnhinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der US-Wertpapiergesetze. Das heißt, Aussagen zu zukünftigen, nicht vergangenen Ereignissen. Solche Aussagen enthalten häufig Wörter wie „erwarten“, „kann“, „können“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „antizipieren“, „werden“, „potenziell“, „prognostiziert“ und weitere ähnliche Wörter. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf Angelegenheiten, die in unterschiedlichem Maße unsicher sind, wie z. B. Prognosen oder Erwartungen hinsichtlich des Einsatzes oder des erwarteten Nutzens bestimmter Technologien. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Unfähigkeit, die beabsichtigten Vorteile aus den Strategien, Initiativen oder Partnerschaften von Schlumberger und der Subsea Integration Alliance zu realisieren, sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die in den aktuellen Formularen 10-K, 10-Q und 8-K von Schlumberger aufgeführt sind und bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht wurden. Sollten eines oder mehrere dieser oder andere Risiken oder Ungewissheiten eintreten (oder sich die Folgen einer solchen Entwicklung ändern) oder sollten sich zugrunde liegende Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten zum Zeitpunkt dieser Mitteilung, und Schlumberger lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, solche Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

