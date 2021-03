EU Bankenaufsicht verstärkt wegen Angriff auf Microsoft-Programm Abwehr

Düsseldorf (Reuters) - Die Europäische Bankenaufsicht EBA verschärft wegen der Hackerangriffe auf E-Mail-Programme von Microsoft ihre Sicherheitsmaßnahmen.

Die Untersuchungen würden fortgesetzt, teilte die Behörde am Montag mit. Bislang gebe es keine Hinweise auf einen Datenabfluss. Die EBA unternehme alles, um die Daten zu schützen. Am Sonntag hatte sie mitgeteilt, wegen des Angriffs ihr E-Mail-System vom Netz genommen zu haben. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hatte in der vergangene Woche erklärt, in Deutschland seien vermutlich Zehntausende Exchange-Server über das Internet angreifbar "und mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits mit Schadsoftware infiziert".