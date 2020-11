EU billigt Ausschreibungen zur Stilllegung von Steinkohlekraftwerken

Düsseldorf (Reuters) - Die EU-Kommission hat Grünes Licht für einen wichtigen Teil des beschlossenen Kohleausstiegs in Deutschland gebilligt.

Die Regelung, wonach über Ausschreibungen die Stilllegung von Steinkohlekraftwerken vorangetrieben werden sollen, stünden mit den Beihilfevorschriften im Einklang, teilten die Brüsseler Wettbewerbshüter am Mittwoch mit. Die Regelung könnte dazu beitragen, dass Deutschland die Klimaziele der EU erreicht. Zu den Betreibern von Steinkohlekraftwerken gehören in etwa die Versorger Vattenfall, Uniper und EnBW. Die EU-Kommission fasste noch keinen Beschluss zu den Regelungen für die Braunkohlekraftwerke, wie sie RWE betreibt. Hier sieht das Gesetz vor, dass die Entschädigungen direkt mit den Konzernen vereinbart werden.

Die Bundesregierung begrüßte die Entscheidung. "Die Genehmigung kommt damit rechtzeitig vor dem Zuschlagstermin der ersten Ausschreibungsrunde im Dezember und ermöglicht die planmäßige Stilllegung von Steinkohlekraftwerkskapazitäten in Höhe von vier Gigawatt noch in 2020", erklärte das Bundeswirtschaftsministerium. Ein Prüfverfahren bei der Braunkohle gebe allen Beteiligten mehr Rechtssicherheit. "Die Prüfung hat keinen Einfluss auf die Stilllegung von Braunkohlekraftwerkskapazitäten in Deutschland. Der

Stilllegungspfad, der eine erste Kraftwerksabschaltung bereits zum 31.Dezember 2020 vorsieht, gilt nach wie vor und wird umgesetzt."

EU - ENTSCHÄDIGUNG AUF MINIMUM BESCHRÄNKEN

Die Ausschreibungs-Variante für die Steinkohle ist Teil des Kohleausstiegsgesetzes, wonach die Kohle-Verstromung in Deutschland bis 2038 beendet werden soll. "Die schrittweise Stilllegung von Steinkohlekraftwerken trägt entscheidend zum

Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft bei, ganz wie es den Zielen des europäischen Grünen Deals entspricht", erklärte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. Mit Ausschreibungen könne wirksam sichergestellt werden, dass die Entschädigung auf das erforderliche Minimum begrenzt werde und somit eine übermäßige Wettbewerbsverzerrung im EU-Binnenmarkt

vermieden werde.

Nach dem Kohleausstiegsgesetz sollen jedes Jahr ab 2020 eine bestimmte Menge an Steinkohle-Leistung zur Abschaltung ausgeschrieben werden. Wer die geringsten Entschädigungen verlangt, erhält den Zuschlag. Die Ausschreibungen werden über die Bundesnetzagentur organisiert. Vattenfall will etwa sein Großkraftwerk in Hamburg-Moorburg stilllegen. Der Düsseldorfer Versorger Uniper will in mehreren Schritten bis 2025 aus der Kohleverstromung in Deutschland aussteigen - mit Ausnahme des erst vor wenigen Monaten in Betrieb gegangenen Kraftwerks Datteln 4.