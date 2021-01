EU-Ratschef Michel setzt Corona-Videogipfel am 21. Januar an

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Um sich im Kampf gegen die Corona-Pandemie besser abzustimmen, hat EU-Ratschef Charles Michel einen weiteren Gipfel mit den EU-Staats- und Regierungschefs angesetzt. Am 21. Januar um 18.00 Uhr werde es in einer Videokonferenz der 27 Staaten um die Covid-19-Koordinierung gehen, schrieb Michels Sprecher am Freitag auf Twitter. Dabei dürfte vor allem der teils holprige Start der Impfkampagne in den EU-Staaten im Zentrum stehen.

Kritiker hatten zuletzt bemängelt, dass seit der ersten Zulassung eines Corona-Impfstoffs in der EU am 21. Dezember in vielen EU-Staaten zu langsam geimpft werde. Kanzlerin Angela Merkel und ihre EU-Kollegen tauschen sich seit Beginn der Pandemie regelmäßig in Video-Konferenzen über das Vorgehen gegen das Virus aus./wim/DP/jha