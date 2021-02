EU und Großbritannien dringen auf Lösung bei Streit um Flugzeugsubventionen

Washington (Reuters) - Im Streit zwischen der Europäischen Union (EU) und den USA über Subventionen für die Flugzeugbauer Airbus und Boeing pochen die EU und Großbritannien mit Blick auf China auf eine schnelle Lösung.

Eine Einigung und die Abschaffung der Zölle, die derzeit auf Flugzeuge der US-Flugzeugherstellers und des europäischen Herstellers würde die Märkte beflügeln, sagte der EU-Botschafter Stavros Lambrinidis auf einer Handelskonferenz am Montag. Es würde ein starkes Signal an die Arbeitnehmer einer Branche senden, die von der Corona-Pandemie erschüttert wurde. China subventioniere seine Flugzeugindustrie zu 100 Prozent und könne bald den Weltmarkt überschwemmen, dies sei eine weitaus größere Bedrohung für Boeing und Airbus, so Lambrinidis.

Die USA und die EU werfen sich in dem seit 16 Jahren schwelenden Disput vor, ihren jeweiligen Flugzeugbauer rechtswidrig in Milliardenhöhe zu unterstützen und ihm damit einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Vertreter der EU und Großbritanniens setzen nun auf eine Beilegung des Streits unter dem neuen US-Präsident Joe Biden.