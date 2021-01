EUROIMMUN bringt SARS-CoV-2-Testsystem zum Nachweis der T-Zell-Reaktion auf den Markt

Neuartiger Test unterstützt Studien für die Impfstoffentwicklung zur Evaluierung von Immunität und Krankheitsverlauf

Wie PerkinElmer heute mitteilte, hat seine Sparte EUROIMMUN einen SARS-CoV-2 Interferon Gamma Release Assay (IGRA) zum ausschließlichen Forschungsgebrauch auf den Markt gebracht, um die Aktivität von T-Zellen zu bestimmen, die auf den COVID-19-Erreger SARS-CoV-2 reagieren.

Forschungsdaten weisen darauf hin, dass beide Säulen des Immunsystems – die Antikörper- und die T-Zell-Reaktion, für die Bewertung der Immunität gegen SARS-CoV-2-Reinfektionen maßgeblich sind. Es wird vermutet, dass IgG-Antikörper gegen die S1-Untereinheit des SARS-CoV-2-Spike-Proteins und spezifische langlebige T-Zellen die wichtigste Rolle bei der Virusneutralisation und der langfristigen Immunität spielen.

Der neuartige IGRA nutzt Vollblutproben zur Bestimmung der T-Zell-Aktivität gegen SARS-CoV-2 durch den Nachweis von Interferon-gamma, einem wichtigen Signalmolekül des Immunsystems, das von den T-Zellen beim Kontakt mit dem Virus freigesetzt wird. Das Nachweissystem beruht auf der anerkannten ELISA-Technologie und kann in den meisten Labors zur manuellen oder automatischen Probenverarbeitung eingesetzt werden. Dementsprechend kann der Assay ein hilfreiches Tool für Forschungsstudien sein, die die zelluläre Immunantwort bei SARS-CoV-2-infizierten oder geimpften Personen evaluieren.

„Viele Fragen bezüglich des Krankheitsverlaufs von COVID-19 und der Entwicklung einer Langzeitimmunität nach einer Infektion oder Impfung sind noch offen“, berichtet Dr. Wolfgang Schlumberger, CEO bei EUROIMMUN. „Um Antworten auf diese Fragen zu finden, können sowohl der IGRA als auch unser Anti-SARS-CoV-2 QuantiVacTM ELISA (IgG) Forschern dabei helfen, die Immunantwort auf das Coronavirus wesentlich umfassender und breiter zu untersuchen und die Wirksamkeit des Vakzins anhand unterschiedlicher Kriterien zu bestimmen.“

Der IGRA für den Einsatz zu Forschungszwecken ist die jüngste Ergänzung des umfangreichen SARS-CoV-2-spezifischen Produktportfolios von EUROIMMUN, das Echtzeit-PCR-Tests, einen Antigen-Nachweis-Assay und Tests für mehrere Antikörper, eine Trockenblut-Lösung sowie Automatisierungssysteme für einen kleinen, mittleren oder hohen Probendurchsatz umfasst.

Über PerkinElmer

PerkinElmer versetzt Wissenschaftler, Forscher und Mediziner in die Lage, ihren wichtigsten Herausforderungen in Wissenschaft und Gesundheitswesen zu begegnen. Mit unserem Schwerpunkt auf Innovationen für eine gesündere Welt bieten wir einzigartige Lösungen für die Bereiche Diagnostik, Biowissenschaften, Lebensmittel und Anwendungsmärkte. Wir arbeiten strategisch mit Kunden zusammen, um zeitnah präzisere Einblicke zu ermöglichen, die auf fundierten Marktkenntnissen und technischem Fachwissen aufbauen. Unser engagiertes Team von rund 14.000 Mitarbeitern weltweit arbeitet mit Leidenschaft daran, Kunden dabei zu unterstützen, die Gesundheit von Familien zu stärken, die Lebensqualität zu erhöhen und das Wohlbefinden und die Langlebigkeit der Menschen weltweit zu erhalten. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa 2,9 Milliarden US-Dollar, bedient Kunden in 190 Ländern und ist Teil des S&P 500-Index. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter 1-877-PKI-NYSE oder auf www.perkinelmer.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210114006007/de/

Medienkontakt:



Chet Murray

(781) 663-5719

chet.murray@perkinelmer.com