Exchanger Industries Limited erwirbt HRS Heat Exchangers

Exchanger Industries Limited („EIL“), der kanadische Marktführer und weltweit angesehene Entwickler und Hersteller von Produkten für die Wärmeübertragung in den Bereichen Energie, Petrochemie, Industrie und saubere Stromerzeugung, hat HRS Heat Exchangers Ltd. („HRS“) übernommen. Finanzielle Bedingungen wurden nicht veröffentlicht.

HRS ist als führender, internationaler Lieferant von Wärmetauschern und kundenspezifischen Prozesssystemen in den Bereichen Umwelt, Lebensmittel, Getränke und Pharmazie bekannt. Das erfahrene Managementteam von HRS wird von EIL beibehalten und eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung von Plänen für eine solide internationale Expansion spielen, die durch die strategische Zusammenführung von zwei unterschiedlichen, aber komplementären Branchenführern ermöglicht wird.

„Seit Jahrzehnten setzen wir uns für unsere Kunden in Kanada, den USA und 25 Ländern weltweit ein und liefern ihnen immer wieder erfolgskritische, innovative Lösungen in einigen der anspruchsvollsten Umgebungen“, sagte Mark el Baroudi, CEO von EIL. „Die Übernahme von HRS wird unseren Kunden zahlreiche Vorteile bieten, einschließlich einer erweiterten Fähigkeit, Lösungen für die Wärmeübertragung für ökologisch nachhaltige Projekte in den Bereichen Biogas und Abwasseraufbereitung zu liefern, zusätzlich zu den bestehenden Projekten von EIL in den Bereichen saubere Stromerzeugung, Flüssigerdgas (LNG), emissionsfreie Stromspeicherung und Biokraftstoffanwendungen.“

Um diese Projekte zu wettbewerbsfähigen Konditionen zu liefern, verschafft die Übernahme EIL sofortigen Zugang zu einer kosteneffizienten globalen Präsenz mit skalierbaren Hubs sowohl in Indien als auch in Spanien und einem zusammengeführten Portfolio von Antifouling-Technologien zur Verbesserung der Differenzierung und alseinzigartige Plattform zur Steigerung des Mehrwerts für Kunden.

Darüber hinaus erklärte el Baroudi, dass die Übernahme von HRS Heat Exchangers EIL eine ausgezeichnete Gelegenheit bietet, die Präsenz bei einem beeindruckenden internationalen Kundenstamm über schnell wachsende geografische Marktpositionen in den USA, Großbritannien, Spanien, Mexiko, Indien, dem Nahen Osten, Malaysia, Australien und Neuseeland zu erweitern. Als Zeichen dieser Chance wurde HRS in der renommierten Sunday Times „HSBC International Top League Table“, die das internationale Wachstum von in Großbritannien ansässigen Unternehmen verfolgt, auf Platz 161 gelistet.

„Wir freuen uns sehr, der EIL-Familie beizutreten und unseren Weg zum Aufbau eines weltweit hoch angesehenen Lieferanten von Produkten für die Wärmeübertragung fortzusetzen“, fügt Steven Pither, Gründer und CEO von HRS, hinzu. „Durch die Nutzung der Expertise von EIL bei der Entwicklung von innovativen Wärmeübertragungssystemen und ihrer bewährten Erfolgsbilanz bei der Schaffung schlanker, hocheffizienter Geschäftsprozesse können wir unser Produktangebot erweitern und unsere spanischen und indischen Produktionsstätten wirkungsvoll skalieren, um unserem Kundenstamm in aller Welt zeitgerechte und kosteneffektive Lösungen zu liefern. Wir sind überzeugt, dass dies das Wachstum auf die nächste Stufe bringen wird.“

„Unsere vereinten Fertigungskapazitäten und führenden Produkttechnologien werden unser Wertversprechen stärken und die internationale Marktdurchdringung erhöhen“, so el Baroudi. „Kurz gesagt, diese Übernahme vereint die Fähigkeiten beider Parteien, um eine bereits differenzierte Marktposition weiter auszubauen. Das schafft bessere Ergebnisse für alle unsere Kunden.“

Exchanger Industries Limited wurde 1961 in Alberta, Kanada, gegründet und verfügt über mehr als sechzig Jahre Erfahrung in der Entwicklung, Konstruktion, Fertigung und Wartung von Lösungen für die Wärmeübertragung für die anspruchsvollsten, erfolgskritischen Anwendungen. EIL versorgt Kunden in ganz Kanada und in 25 Ländern auf der ganzen Welt und hat es sich zur Aufgabe gemacht, kosteneffiziente Investitions- und Betriebslösungen durch den praxisgerechten Einsatz von Wärmeübertragungslösungen für eine Vielzahl von Situationen anzubieten. EIL beschäftigt die besten Mitarbeiter der Branche und nutzt modernste Technologien, wodurch preislich wettbewerbsfähige Lösungen entstehen, die energieeffizienter und langlebiger sind und die Wartungs- und Ausfallzeiten minimieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.exchangerindustries.com.

Die 1981 gegründete HRS Gruppe ist an vorderster Front der Wärmetechnik tätig und bietet weltweit innovative und effektive Produkte zur Wärmeübertragung mit einem starken Fokus auf effizientes Energiemanagement. Das Unternehmen liefert Platten-Wärmetauscher, Wellrohr-Wärmetauscher (Ringraum-Wärmetauscher, Doppelrohr-Wärmetauscher, Mehrrohr-Wärmetauscher) und Wärmetauscher mit geschabter Oberfläche. HRS-Produkte und -Systeme werden in der HEVAC-, Lebensmittel-, Chemie-, Pharma-, Wasser- und Energiebranche, in der Abfallwirtschaft und im Umweltschutz eingesetzt. Im Jahr 2019 wurde HRS in der angesehenen International Track 200 League Table in Großbritannien auf Platz 161 gelistet. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.hrs-heatexchangers.com/.

