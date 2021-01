Explosion in Wohnhaus in Österreich

Langenzersdorf (Reuters) - In Österreich ist es am Freitagmorgen zu einer Explosion in einer vierstöckigen Wohnanlage gekommen.

Gegen 08.00 Uhr war ein lauter Knall zu hören, wie eine Reuters-Reporterin berichtete. Das Gebäude mit zahlreichen Wohnungen in der Gemeinde Langenzersdorf im Bundesland Niederösterreich stürzte teilweise ein. Große Rauchwolken zogen über den gesamten Ort. Zahlreiche Krankenwagen und Dutzende Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten an. Berichte über Opfer gab es zunächst nicht.