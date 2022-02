Extra Space Storage hebt die Dividende an

Der amerikanische Konzern Extra Space Storage Inc. (ISIN: US30225T1025, NYSE: EXR) zahlt den Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 1,50 US-Dollar, eine Anhebung um 20 Prozent im Vergleich zum Vorquartal (1,25 US-Dollar). Die Ausschüttung für das erste Quartal 2022 erfolgt am 31. März 2022 (Record date: 15. März 2022). Künftig werden auf das Jahr hochgerechnet 6,00 US-Dollar ausbezahlt. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 190,79 US-Dollar (Stand: 16. Februar 2022) bei 3,15 Prozent.

Extra Space Storage ist ein Real Estate Investment Trust (REIT). Das Unternehmen ist in den USA der einer der größten Anbieter von Anlagen zur Selbsteinlagerung von Möbeln und sonstigen Gegenständen (Selfstorage). Der Konzern mit Firmensitz in Salt Lake City, Utah, verfügt über Verkaufsstellen in 35 US-Bundesstaaten sowie in Washington, D.C. und Puerto Rico. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 412,49 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 343,02 Mio. US-Dollar), wie bereits am 27. Oktober berichtet wurde. Der Nettogewinn betrug 188,28 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 114,63 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2022 mit 15,85 Prozent im Minus und hat eine Marktkapitalisierung von derzeit 27,12 Mrd. US-Dollar (Stand: 16. Februar 2022).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de