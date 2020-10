Exxon Mobil will eine stabile Dividende auszahlen

Der amerikanische Energieriese Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, NYSE: XOM) zahlt eine vierteljährliche Dividende von 0,87 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre. Damit bleibt die Dividende im Vergleich zum Vorquartal unverändert. Die Zahlung für das vierte Quartal erfolgt am 10. Dezember 2020 (Record date ist der 12. November 2020).

Exxon Mobil zahlt seit dem Jahr 1911 ununterbrochen eine Dividende. Viele Wettbewerber wie BP oder Royal Dutch Shell im Frühjahr haben ihre Dividende aufgrund des starken Rückgangs des Ölpreises gekürzt.

Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2020 lag der Umsatz bei 32,61 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 69,1 Mrd. US-Dollar), wie am 31. Juli berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Verlust (U.S. GAAP) von 1,08 Mrd. US-Dollar nach einem Gewinn von 3,13 Mrd. US-Dollar im Vorjahr. Die Zahlen für das dritte Quartal 2020 werden am Freitag präsentiert.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2020 mit 54,76 Prozent im Minus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 133,5 Mrd. US-Dollar (Stand: 28. Oktober 2020) auf.

Redaktion MyDividends.de