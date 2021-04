EZB-Chefvolkswirt erwartet kräftige Erholung in nächsten Monaten

Frankfurt (Reuters) - EZB-Chefvolkswirt Philip Lane rechnet mit einer deutlich anziehenden Wirtschaft im Euro-Raum in den kommenden Monaten.

"Wir glauben, dass die Wirtschaft im Mai und im Juni wachsen wird und noch stärker sogar im dritten Quartal zwischen Juni und September", sagte Lane in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit Dagens Industri TV in Schweden. Der Schwung werde auch in den Herbst hinein anhalten. Es werde eine "gute Erholung" während des restlichen Jahres geben.

Es gebe mittlerweile Fortschritte bei den Impfungen und weitere werde es in den kommenden Wochen geben, sagte Lane. Im Dienstleistungssektor werde es zu einer Aufhebung von Eindämmungsmaßnahmen kommen. "Wenn man das ganze Jahr 2021 zusammennimmt, denken wir, dass die Aktivität um rund vier Prozent über den Werten von 2020 liegen wird", sagte der oberste Ökonom der Euro-Notenbank.