F5 Networks - Diese US-Aktie bricht dynamisch aus

F5, Inc. - WKN: 922977 - ISIN: US3156161024 - Kurs: 245,240 $ ( Nasdaq

F5 Networks Inc. ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das verschiedene IT-Dienstleistungen im Bereich Application Delivery Networking anbietet. Die Gesellschaft hilft Unternehmen agile IT-Infrastrukturen zu schaffen, die den Anforderungen ihres Geschäfts gerecht werden und sich dabei durch Sicherheit, Verfügbarkeit und Performance auszeichnen. Somit optimiert die Gesellschaft Anwendungen durch ein intelligentes und handliches Netzwerk und ermöglicht Kunden die strategische Kontrolle über den gesamten Informationsaustausch in ihrem Unternehmen - von den Clients über die Applikations-Server bis hin zu Storage Devices. Die Produktpalette enthält BIG-IP Product Family (Application Delivery Controller), FirePass (SSL-VPN), Enterprise Manager (F5-Geräteverwaltung) sowie ARX Series und Data Manager (Dateivirtualisierung). Darüber hinaus stellt F5 Hardware-Plattformen bereit, mithilfe derer sich beispielswiese künftiger Anwendungszuwachs skalieren lässt. Für die Verwaltung der IT-Infrastruktur werden dabei verschiedene Technologien wie TMOS-Plattform oder OPEN APIs genutzt. Über ein weltweites Netzwerk von Vertriebsbüros sowie über Vertragshändler können die Produkte bezogen werden.

Januar bis Oktober dieses Jahres pendelte das Kursgeschehen zur Seite in einem steigenden bullischen Dreieck aus. Die Oberkante des Dreiecks bei 215 USD konnte am 2. November geknackt werden, der Aktienkurs steig dynamisch darüber an. Mittelfristig wurde ein Kaufsignal mit Projektionszielen bei 256 und 272 USD aktiviert. Prognoseskizze mit blauen Prognosepfeilen anbei.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)