Fabasoft Cloud ist SOC2 Typ 1 geprüft

Fabasoft hat die Prüfung nach SOC2 Typ 1 für ihre Fabasoft Cloud abgeschlossen. Die KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft stellte den Prüfbericht aus. Seit Anfang des Jahres wird die Fabasoft Cloud unter dem Namen Fabasoft Business Process Cloud vermarktet.

Im Rahmen des Auditprozesses überprüfte die KPMG, ob die Trust Service Criteria (TSC) für Security – herausgegeben vom American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) – eingehalten werden. Dazu wurden die vorhandenen internen Kontrollmechanismen für die angebotenen Services beispielsweise in Bezug auf Risikominimierung, Zugangskontrollen, Überwachungsmaßnahmen oder Kommunikation untersucht und dokumentiert. Die Prüfung gestaltete sich in Form eines ISAE 3000 Typ 1 Audits (Test des Designs und der Implementierung für einen Stichtag) und dauerte etwa vier Wochen. Die finalen Prüfungsergebnisse erhielt Fabasoft als ISAE 3000 SOC2 Typ 1 Report.

„Die ISAE 3000 SOC2 Typ 1 Prüfung umfasste die von der Fabasoft eingerichteten Kontrollen zur Adressierung der Trust Services Criteria für Sicherheit. Mit dem SOC2 Bericht können sich die Kunden der Fabasoft und deren Abschlussprüfer detailliert über die Angemessenheit des Designs (Typ 1 Bericht) der jeweiligen Kontrollen informieren”, so Andreas Wiegele, Senior Manager KPMG.

„Wir freuen uns, dass wir mit der SOC2 Typ 1 Prüfung eine weitere Bestätigung für den höchsten Sicherheitsstandard unserer Cloud-Services erhalten haben. Datensicherheit in unseren Produkten durchgängig umzusetzen und permanent zu erhöhen, ist ein wesentlicher Teil in unserer Entwicklung“, so Andreas Dangl, Geschäftsführer Fabasoft Austria GmbH.

Fabasoft Business Process Cloud

In der Fabasoft Business Process Cloud tauschen Unternehmen barrierefrei digitale Inhalte über Organisationen, IT-Infrastrukturen und Länder hinweg aus. Funktionalitäten wie automatische Synchronisierung, Versionierung, Auditing, digitale Signaturen für Dokumente oder automatisierte Workflows erleichtern die Zusammenarbeit und sorgen für Transparenz. Für ausgewählte Anwendungsfälle wie Vertragsmanagement und technisches Dokumentationsmanagement stellt Fabasoft bereits fertige Produkte zur Verfügung, die sofort genutzt werden können.

Über Fabasoft

Fabasoft zählt zu den führenden Softwareproduktunternehmen und Cloud-Dienstleistern für digitale Dokumentenlenkung sowie elektronisches Dokumenten-, Prozess- und Aktenmanagement in Europa. Zahlreiche prominente Privatunternehmen und Organisationen der öffentlichen Hand vertrauen seit mehr als drei Jahrzehnten auf die Qualität und Erfahrung von Fabasoft.

