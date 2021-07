Fabasoft lädt zur Hauptversammlung

Der österreichische Softwarehersteller Fabasoft AG (ISIN: AT0000785407) wird an diesem Montag seine Hauptversammlung in Linz abhalten. Fabasoft will den Aktionären für das Geschäftsjahr 2020/21 eine Dividende von 0,85 Euro (Vorjahr: 0,65 Euro) je Aktie ausschütten. Beim derzeitigen Börsenkurs von 41,00 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,07 Prozent.

Im Geschäftsjahr 2020/2021 (1. April 2020 - 31. März 2021) stieg der Umsatz von Fabasoft auf 55,1 Millionen Euro nach 51,1 Millionen Euro im Vorjahr. Der Betriebsgewinn (EBIT) kletterte von 11,7 Millionen Euro auf 13,9 Millionen Euro. Unter dem Strich stand ein Jahresergebnis von 9,73 Millionen Euro nach 8,55 Millionen Euro im Vorjahr.

Fabasoft mit Hauptsitz in Linz ist ein Softwarehersteller und Cloud-Betreiber für digitale Dokumentenlenkung sowie elektronisches Dokumenten-, Prozess- und Aktenmanagement. Die Aktien sind seit dem 1. Oktober 1999 an der Börse notiert. Die Firma beschäftigt rund 326 Mitarbeiter.

