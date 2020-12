FACEBOOK - Es fehlt die Dynamik

Facebook Inc. - WKN: A1JWVX - ISIN: US30303M1027 - Kurs: 276,970 $ (NASDAQ)

Das im Oktober präferierte vorgestellte Topbildungsszenario hatte sich nicht materialisiert ("FACEBOOK - Erste dunkle Wolken") - das Verkaufssignal in Form des Bruchs der Nackenlinie blieb aus, die Aktie hielt sich deutlich besser als erwartet.

Wie ist die aktuelle Chartlage einzustufen bei Facebook?

Die ganz große Aufwärtsdynamik bei der Facebook-Aktie ist weg, soviel steht fest: Die Aktie tendiert aktuell in einem leicht ansteigenden Aufwärtstrendkanal oberhalb des EMA50 im Tageschart nordwärts aber ohne jedwede Dynamik.

Diese träge Aufwärtsbewegung kann sich zeitlich und preislich in den kommenden Tagen und Wochen noch weiter ausdehnen. Sollte hingegen der Trendkanal per Tagesschluss gen Süden hin verlassen werden, stünde aller Voraussicht nach ein schneller Rücksetzer in den Bereich 245-250 USD auf der Agenda.

Ein Neueinstieg auf der Longseite ist unter CRV-Aspekten unattraktiv zum aktuellen Kurs, für die Shortseite kommt die Aktie erst bei Bruch des Trendkanals in Frage.

Facebook Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)