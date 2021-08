Faurecia: Anleger feiern Hella-Übernahme – Aktie über 7 Prozent im Plus

Während die Aktie von Hella leicht abgibt, starten die Papiere von Faurecia zu Wochenbeginn durch. Über 7 Prozent geht es nach oben für die Aktien. Die Übernahme des deutschen Automobilzulieferer gefällt den Anlegern. Zumal der Kaufpreis für die 60 Prozent der Gründerfamilie Hueck unter den zuvor rumgereichten Beträgen liegt.

Knapp vier Milliarden Euro bezahlt Faurecia für den Anteil an Hella. 3,4 Milliarden Euro davon erhält die Familie Heuck in bar, den Rest in Aktien-Anteilen der Franzosen. Den restlichen Aktionären unterbreitete Faurecia ein Angebot für ihre Anteile in Höhe von 60 Euro .

Trendwende im Kurs?

Mit dem heutigen Kurssprung von über 7 Prozent könnte die Aktie die Trendwende im Kurs schaffen. Erst Mitte Juni markierte der Kurs ein charttechnische Todeskreuz, 50 Tagelinie durchbricht die 200 Tagelinie von oben nach unten, was eigentlich für einen längerfristigen Abwärtstrend spricht. Mit dem heutigen Kurssprung erobert der Kurs die 40 Euro Marke zurück und liegt damit wieder über der 50 Tagelinie.

Abwarten, aber im Auge behalten

Anleger, die jetzt noch nicht investiert sind, sollten dem Kursprung bei den Franzosen heute nicht hinterherlaufen, sondern eine Beruhigung abwarten. Bleibt der Kurs über der Marke von 40 Euro und geht auch noch über die 200 Tagelinie, dann dürfte die Aktie aus charttechnischer Sicht die Trendwende geschafft haben.

Anleger, die bei Hella investiert sind und jetzt nicht genau wissen, was Sie mit dem mit dem Angebot der Franzosen machen sollen, finden eine Anregung in unserem Artikel vom Wochenende:

Hella: Faurecia hat das Rennen gemacht - Übernahmeangebot von 60 Euro an die restlichen Aktionäre

Von Markus Weingran

Bild: Michael Vi / shutterstock.com