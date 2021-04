FDP-Generalsekretär: Baerbock hat Richtung offengelassen

BERLIN (dpa-AFX) - FDP-Generalsekretär Volker Wissing hat die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, zu mehr Klarheit über den weiteren politischen Kurs aufgefordert. "Während sich die Union in ihrer K-Frage verliert, haben sich die Grünen heute geräuschlos positioniert. Auch wenn sich Annalena Baerbock für viele Veränderungen in Deutschland ausgesprochen hat, so hat sie leider offengelassen, in welche Richtung ihre Politik gehen soll", sagte Wissing in einer ersten Reaktion. Eine Regierung anführen zu wollen, sei ein legitimer Wunsch. "In diesem Fall ist man den Wählerinnen und Wählern allerdings eine klare Aussage schuldig, welche Richtung man einschlagen möchte. Dass Frau Baerbock ihr Verhältnis zur Linkspartei offengelassen hat, ist problematisch."/cn/DP/mis