FED: US-Notenbank feuert die nächste Geld-Salve ab – Dax bekommt Rückenwind und dreht ins Plus

Neue Stützungsmaßnahmen der US-Notenbank Fed haben dem Dax am Montagmittag Rückenwind verliehen. Der deutsche Leitindex ist nach den Ankündigungen ins Plus gedreht. Nachdem die US-Notenbank Fed bereits zuletzt umfangreiche Stützungsmaßnahmen für die Wirtschaft ergriffen hatte, kündigte sie nun weitere Käufe von Staatsanleihen und von Hypothekenpapieren an, diesmal unbegrenzt. Am Morgen war der Dax noch um rund 5 Prozent abgesackt.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 dämmte sein Minus ebenfalls ein und sank zuletzt noch um knapp 1 Prozent auf 2525,30 Punkte. Für den US-Leitindex Dow Jones Industrial zeichneten sich zuletzt sogar Auftaktgewinne ab.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Orhan Cam / Shutterstock.com