Financial Fact: US-Privatanleger setzen aktuell verstärkt auf Optionskäufe.

Erstmals in der Geschichte der Wall Street kauften US-Privatanleger lieber Kaufoptionen in Rekordzahl statt Aktien. Für die US-Broker ergibt sich beim Verkauf von Kaufoptionen an Kunden das Problem, dass Verluste entstehen würden, wenn die Kurse erheblich ansteigen. Die Brokerhäuser müssen deshalb also zur Absicherung gegen Verluste die zugrunde liegenden Aktien kaufen. Diese notwendige Absicherungsstrategie führt aber dazu, dass in sehr großem Umfang die zugrunde liegenden Aktien kurzfristig gekauft werden müssen, was erhebliche Kurssteigerungen auslöst.

Zuletzt wurden für ca. 40 Mrd. $ Kaufoptionen gekauft, was zu Aktienkäufen der Broker von ca. 500 Mrd. $ führte. Erst in dem Moment, wo absehbar wird, dass die Kaufoptionen am Verfalltag wertlos werden, werden die Aktien dann (kursdrückend) wieder verkauft. Bei Geschäften mit nur einwöchiger Optionslaufzeit kommt es kurzfristig also zu entsprechend starken Kursschwankungen

Geldanlage braucht Experten - auch digital. Wir sind die Online-Vermögensverwaltung der renommierten DJE Kapital AG mit weltweiten und durch Experten geprüfte Direktinvestition in Aktien und Anleihen:

Solidvest





Sie erhalten als Neukunde exklusiv und zeitlich begrenzt ein Jahresabonnement des Capital Magazins oder Business Punk.

Jetzt Kunde werden und Abo sichern

Risikohinweise: Die Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Der Wert IhrerKapitalanlage kann fallen oder steigen. Es kann zu Verlusten des eingesetztenKapitals kommen. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise auf unserer Website.