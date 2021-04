FIRST SOLAR - Starke Zahlen, wirrer Chart

Es konnte sich durchaus sehen lassen, was der Solarkonzern First Solar gestern nach Börsenschluss seinen Anlegern an Zahlenwerk präsentierte. Der Gewinn je Aktie lag im ersten Quartal 2021 mit 1,96 USD sogar meilenweit über der Marktschätzung von 1,03 USD je Aktie. Auch bei der Umsatzprognose toppte das Management mit 803 Mio. die Schätzung des Marktes von 785 Mio. USD. Im Vorjahresquartal lag der Umsatz nur bei 532 Mio. USD und der Gewinn je Aktie bei 0,85 USD.

Die Verantwortlichen hoben die Umsatzprognose für das Gesamtjahr leicht an und peilen nun Erlöse zwischen 2,85 und 3,03 Mrd. USD nach zuvor 2,85 bis 3,00 Mrd. USD an. Der Gewinn je Aktie soll weiterhin zwischen 4,05 und 4,75 USD betragen. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass die Analysten 2021 als Peakjahr für First Solar sehen. In den Folgejahren sollen Umsatz und Gewinn stetig abnehmen. Es wird interessant sein zu beobachten, inwieweit der Aktienkurs das verkraften kann. Eventuell sind diese Schätzungen auch viel zu niedrig angesetzt.

Aus charttechnischer Sicht sind derzeit kaum nachhaltige Aussagen möglich. Der Kurs springt wild hin und her, die Muster lassen sowohl eine Verlängerung der Korrektur seit Januar als auch eine neue Aufwärtsbewegung zu. Als kleinen Trigger könnte man das Hoch bei 91,12 USD verwenden. Darüber wäre zumindest ein Anstieg in Richtung 101,10 USD möglich, wo eine Abrisskante im Big Picture notiert. Rückläufe treffen bei 84,44 USD auf eine Unterstützung. Wird der Abwärtstrend seit Januar wieder unterboten, drohen dagegen Abgaben in Richtung des Jahrestiefs bei 68,07 USD.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 2,71 2,94 2,68 Ergebnis je Aktie in USD 3,73 4,48 3,29 Gewinnwachstum 20,11 % -26,56 % KGV 23 19 27 KUV 3,4 3,2 3,5 PEG 1,0 neg. *e = erwartet

First Solar

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)