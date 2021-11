flatex: Starkes Umsatzwachstum

Nach Darstellung des Analysten Marius Fuhrberg von Warburg Research hat die flatexDEGIRO AG den Umsatz im dritten Quartal um 35,5 Prozent auf 88,1 Mio. Euro gesteigert und dabei von einer erhöhten Kundenzahl profitiert. Das Trading-Volumen habe sich aber auf 40 Trades jährlich je Kunde normalisiert. Wenngleich das Handelsvolumen in Q4 und Q1 traditionell am stärksten sei, nehme der Analyst seine Umsatzerwartungen für 2021 und 2022 leicht zurück. Unterdessen habe das Unternehmen mitgeteilt, dass die erwartete Kundenzahl von 2 bis 2,2 Mio. am unteren Ende schon im November erreicht werde. Das langfristige Wachstum und der Investment-case seien laut Warburg unverändert intakt. In der Folge bestätigt der Analyst sein Kursziel von 40,00 Euro und erneuert das Rating „Buy“.(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 05.11.2021, 12:15 Uhr)Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von Warburg Research GmbH am 05.11.2021 um 08:15 Uhr fertiggestellt und erstmals veröffentlicht. Unter der Adresse: https://www.mmwarburg.de/disclaimer/disclaimer_en/DE000FTG1111.htm kann die Offenlegung der Interessenkonflikte zu der Finanzanalyse eingesehen werden, die dieser Zusammenfassung zugrunde liegt.

- ISIN: DE000FTG1111