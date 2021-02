Flatexdegiro: Aktie nicht zu stoppen – Analysten sehen noch mehr Spielraum nach oben

Die Papiere von Flatexdegiro kennen auch im heutigen Handel kein Halten. In den vergangenen Tagen intensivierte sich die Rally sogar noch, nun rückten die Papiere zur Wochenmitte um 4,7 Prozent vor bis knapp über die Marke von 84 Euro. Am Vortag hatten höhere Jahresziele dem Online-Broker dabei weiteren Schwung gegeben. Binnen einer Woche haben sie nun schon fast 17 Prozent an Wert gewonnen.

Analysten sehen noch mehr Spielraum für den Kurs

Nach einem gelungenen Start ins neue Jahr hatte das Unternehmen am Dienstag die Ziele für die Kundenzahl und die Transaktionen in diesem Jahr nach oben geschraubt. Das kommt nicht nur bei den Anlegern gut an, sondern auch bei den Analysten. Die bleiben voll des Lobes und sehen mit einer Reihe deutlich erhöhter Kursziele noch bis zu 19 Prozent Kurspotenzial. Goldman Sachs hält 98 Euro für gerechtfertigt, die Privatbank Hauck & Aufhäuser und die Commerzbank sogar 100 Euro.

