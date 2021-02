Flensburger Brauerei zieht Bilanz über das Geschäftsjahr 2020

FLENSBURG (dpa-AFX) - Wie ist die Flensburger Brauerei durch das Corona-Krisenjahr 2020 gekommen? Eine Bilanz will das Unternehmen am Donnerstag (11.00 Uhr) ziehen. Zudem gibt die Brauerei einen Ausblick auf das laufende Jahr. 2020 hat die Corona-Krise den Bierabsatz in Deutschland auf ein historisch niedriges Maß gedrückt.

Die Brauereien und Bierlager setzten im vergangenen Jahr mit 8,7 Milliarden Litern 5,5 Prozent weniger ab als im Jahr 2019, wie das Statistische Bundesamt Anfang der Woche berichtete. Es war der niedrigste Wert seit der Neufassung des Biersteuergesetzes im Jahr 1993, das die Grundlage der Statistik bildet.

Den Brauern fehlten im Jahr 2020 vor allem die Feste und Großveranstaltungen, die zur Abwehr der Pandemie abgesagt worden waren. Auch die Schließungen von Gaststätten und Restaurants führten zu weniger Bierkonsum.

2019 hatte die Flensburger Brauerei rund 641 000 Hektoliter Getränke im Inland abgesetzt. Das entsprach einem Plus von 2,0 Prozent. Bei den alkoholhaltigen Bieren lag das Plus der Flensburger Brauerei bei 1,2 Prozent.