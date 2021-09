Fluence von OSRAM implementiert LED-Beleuchtung in der Zucht- und Forschungsanlage von HortiPolaris

HortiPolaris versorgt die wachsende Bevölkerung Pekings mit frischen Qualitätsprodukten und baut Gewächshauskulturen mit LED-Beleuchtungslösungen von Fluence an

Fluence von OSRAM (Fluence), ein weltweit führender Anbieter von energieeffizienten LED-Beleuchtungslösungen für die gewerbliche Cannabis- und Lebensmittelproduktion, und HortiPolaris, ein in Peking, China, ansässiges Gewächshausunternehmen, das 20 Tomatensorten und acht Salatsorten anbaut, gaben die Implementierung von Fluence LED-Beleuchtungslösungen in der Anbau- und Forschungseinrichtung von HortiPolaris bekannt.

HortiPolaris ist in der Region ein führendes Unternehmen in den Bereichen Wissenschaft und Technologie und gehört zu den Vorreitern in den Bereichen Landwirtschaft und Bildung im boomenden Peking, wo die Bevölkerung sowie die Nachfrage nach frischen, qualitativ hochwertigen Produkten ständig wächst. Das hochmoderne Gewächshaus – inspiriert durch die Arbeit des Gründers in den Niederlanden – stellt die Zukunft der Landwirtschaft in kontrollierter Umgebung dar und beherbergt 2.000 Quadratmeter Salat und 22.850 Quadratmeter Tomaten. HortiPolaris hatte seinen Betrieb ursprünglich mit HPS-Beleuchtung ausgestattet, stellte aber fest, dass die Energiekosten zu hoch waren angesichts eines Marktes, in dem Qualität wichtiger ist als der Ertrag. Daraufhin wechselte das Unternehmen zu LED-Beleuchtungssystemen, die den Landwirten eine gleichmäßige Ernte, Energieeffizienz und saisonale Flexibilität beim Anbau ermöglichen.

„Wir können LEDs nicht nur im Winter, sondern auch im Frühjahr, Herbst und sogar im Sommer einsetzen, um den Ertrag zu steigern und die Qualität zu gewährleisten“, so Dan Xu, Gründer und Geschäftsführer von HortiPolaris. „Wir führen gemeinsam mit Fluence Versuche durch, um die optimale Mischung aus Lichtintensität und Lichtspektrum herauszufinden, um das Neutralitätsniveau zu erhöhen, die Gewinnspanne zu maximieren und uns auf dem Markt zu differenzieren.“

HortiPolaris vertreibt eine Vielzahl beliebter Tomaten- und Salatsorten in lokalen und regionalen Märkten und nutzt die VYPR-LED-Breitband-Beleuchtungslösungen von Fluence in seinem Gewächshaus und die RAZR-LED-Lösungen von Fluence in den vertikalen Anzuchtregalen von HortiPolaris.

„Die Umstellung von HPS-Beleuchtung auf LED-Lösungen von Fluence bietet den Erzeugern die Möglichkeit, die Qualität ihrer Produkte zu verbessern, z. B. im Hinblick auf Farbe und Konsistenz – entscheidende Faktoren, auf die die Käufer in der Wachstumsregion Peking Wert legen“, so David Cohen, CEO von Fluence. „Wir sind stolz darauf, mit HortiPolaris zusammenzuarbeiten, einem innovativen und im Gartenbau führenden Unternehmen auf dem schnell expandierenden chinesischen Markt. Das Unternehmen hat die Vorteile der LED-Technologie sowohl bei der Weiterentwicklung der Wachstumszyklen der Pflanzen als auch bei der Gestaltung der Anlagen erkannt.“

Der Einsatz der LED-Beleuchtungslösungen von Fluence ermöglicht den Landwirten eine bessere Kontrolle über die externen Parameter der Pflanzen, wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit, und räumt damit die früher kritischen Bedenken hinsichtlich einer Überhitzung als Folge des Anbaus unter HPS-Beleuchtung aus.

„Die Beleuchtungslösungen von Fluence haben mehrere Vorteile“, sagt Yuchong Chen, technischer Assistent bei HortiPolaris. „Sie bieten nicht nur eine maximale Lichtintensität, sondern ermöglichen es uns auch, die Intensität für die einzelnen Wachstumsstadien zu regeln. Außerdem ist das gleichmäßige Licht, das die RAZR-Leuchten liefern, für die Veredelung sehr wichtig. Aus diesem Grund verwenden wir zu jeder Jahreszeit LED-Beleuchtungslösungen von Fluence, um den Ertrag zu steigern und die Qualität unserer Kulturen zu stabilisieren.“

Die Partnerschaft von Fluence mit HortiPolaris stärkt die Möglichkeiten des Betriebs, das ganze Jahr über Qualitätsprodukte zu ernten und auf den Markt zu bringen. Die laufenden Versuche der Unternehmen zur Erforschung optimaler Beleuchtungsstrategien für besondere Anbaubedingungen stellen die Weichen für die Zukunft einer innovativen Lebensmittelproduktion, die letztlich dazu beitragen wird, dass die Welt smarter wächst.

