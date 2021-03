Flutter: Neue Spekulationen über Börsengang der US-Sparte FanDuel – Jefferies sieht mit einem solchen Schritt 35 Prozent Kurspotenzial

Wird die US-Sparte des irischen Online-Glücksspielanbieters Flutter an die Börse gehen? Zumindest neue Spekulationen darüber haben die Flutter-Papiere im heutigen Handel ordentlich anziehen lassen. Zuletzt notierte die Aktie noch gut 5 Prozent im Plus, zeitweise war es sogar um 7,6 Prozent nach oben gegangen.

Flutter schließt nichts aus

Am Markt war am Freitag in der Presse über einen Börsengang der Sportwetten-Tochter FanDuel in den USA spekuliert worden. Flutter reagierte nun darauf und teilte mit, dass mit Blick auf die Strategie auch regelmäßig die Struktur überprüft werde. Dabei gebe es auch die Option einen kleinen Anteil an FanDuel in den USA an die Börse zu bringen. Eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen.

Das Analysehaus Jefferies hat Flutter nach den Spekulationen auf „Buy“ mit einem Kursziel von 18700 Pence belassen. Analyst James Wheatcroft rechnet mit einem Aufwärtspotenzial für den Aktienkurs durch einen solchen Schritt von 35 Prozent – oder 54 Pfund je Aktie – auf 212 Pfund. Dies gelte, sofern dieselbe Bewertung zugrunde gelegt werden würde wie die für den Wettbewerber DraftKings, schrieb er.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: pedrosala / Shutterstock.com

