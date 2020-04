Forstwirtschaftsrat: Corona-Krise zeigt sich auch im Wald

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - Die Corona-Pandemie hat nach Ansicht von Experten auch Folgen für die deutschen Wälder sowie den Holzhandel. Es fehle derzeit an Personal, das Schadholz aus Wäldern entferne und neue Bäume pflanze, sagte der Präsident des Deutschen Forstwirtschaftsrates, Georg Schirmbeck, in einem Interview der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag). "Dabei kommen in Deutschland häufig Spezialfirmen aus Osteuropa zum Einsatz", so Schirmbeck. "Die kommen wegen Corona jetzt aber nicht über die Grenze." Pflanzaktionen fielen daher momentan aus.

Auch der Handel mit Holz sei weitgehend zum Erliegen gekommen, sagte der Forstwirtschaftspräsident. Viele Sägewerke stünden derzeit still, und auch die Möbelindustrie habe die Produktion zurückgefahren. "Das wird sich mittelfristig auch in den Möbelhäusern bemerkbar machen durch knappere Angebote", sagte Schirmbeck./gma/DP/mis