Fortis gibt Dividende für das zweite Quartal bekannt

Der kanadische Energieversorger Fortis Inc. (ISIN: CA3495531079, TSX: FTS) zahlt eine Quartalsdividende von 0,535 kanadischen Dollar an seine Investoren, wie am Donnerstag berichtet wurde. Die Auszahlung der Dividende für das zweite Quartal erfolgt am 1. Juni 2022 (Record date: 17. Mai 2022).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 2,14 CAD an die Aktionäre ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 59,28 CAD (Stand: 10. Februar 2022) bei 3,61 Prozent. Fortis hat das Ziel eines jährlichen Dividendenwachstums von rund 6 Prozent bis 2025 auf Basis der Ausschüttung 2020. Im September 2021 erhöhte Fortis die Dividende das 48. Jahr in Folge (+ 6 Prozent) auf den aktuellen Betrag. Fortis hat über drei Millionen Gas- und Elektrizitätskunden in Kanada, USA und der Karibik und erwirtschaftete im dritten Quartal des Fiskaljahres 2021 einen Ertrag von 295 Mio. CAD (Vorjahr: 292 Mio. CAD). Der Ertrag auf bereinigter Basis lag bei 300 Mio. CAD (Vorjahr: 302 Mio. CAD), wie am 29. Oktober 2021 berichtet wurde. Der Umsatz lag bei 2,2 Mrd. CAD (Vorjahr: 2,12 Mrd. CAD). Die Zahlen zum vierten Quartal werden an diesem Freitag präsentiert. Seit Jahresanfang 2022 liegt an der Börse in Toronto mit 2,87 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 28,33 CAD (Stand: 10. Februar 2022). Redaktion MyDividends.de