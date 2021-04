FPT will seinen Umsatz mit digitaler Transformation bis 2021 um 50% steigern

Das führende vietnamesische Technologieunternehmen FPT strebt für 2021 im Bereich der digitalen Transformation auf den Auslandsmärkten einen Umsatz von 209 Mio. US-Dollar an - eine Steigerung um satte 50% gegenüber dem Vorjahr. Das Ziel wurde auf der FPT-Jahreshauptversammlung 2021 verkündet, die am Donnerstag virtuell abgehalten wurde.

Trotz der Herausforderungen durch die COVID-19-Pandemie bleibt FPT im Hinblick auf seine Aussichten optimistisch.

Im Jahr 2021 will das Unternehmen mit einer "datengetriebenen und kundenorientierten" Strategie die digitale Transformation in Vietnam anführen, heißt es im Jahresbericht von FPT. Die Haupttreiber dieser Strategie wären Cloud-, RPA- und Low-Code-Services, für die jeweils ein Umsatzwachstum von 50%, 150% und 150% erwartet wird.

In den kommenden drei Jahren möchte FPT ein "vertrauenswürdiger Partner" von Unternehmen werden und wird sich dafür engagieren, diesen über Fast-Echtzeit-Datenplattformen exzellente digitale Erlebnisse für das Management und den Betrieb zur Verfügung zu stellen.

Um dieses Ziel zu erreichen, hat das Unternehmen sein Rahmenwerk für die digitale Transformation, die FPT-Methodik Digital Kaizen, verstärkt, das auf drei Säulen ruht: Business, Technologie und Menschen. FPT hat im Jahr 2020 außerdem ein Ökosystem von 77 digitalen Produkten und Lösungen entwickelt und sein globales Netzwerk von Entwicklungszentren auf Kanada, den Nahen Osten, Indien und Costa Rica ausgeweitet.

Gestützt wird der Optimismus auch durch eine starke Geschäftsentwicklung im Jahr 2020.

Trotz der Herausforderungen durch COVID-19 konnte FPT im Jahr 2020 einen Umsatz von 1,3 Mrd. $ erzielen, was einer Steigerung um 7,6% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Darüber hinaus konnte das Unternehmen eine positive Entwicklung auf allen ausländischen Märkten verzeichnen, darunter Japan (+9%), USA (+8%), Asien-Pazifik (28%) und Europa (1%).

Der Umsatz mit Dienstleistungen für die digitale Transformation stieg im Vergleich zum Vorjahr um 31 Prozent und wurde getrieben von der wachsenden Nachfrage der Kunden nach Cloud-, IoT- und Low-Code-Lösungen.

“2020 hat FPT alle Anstrengungen unternommen, um aus Bedrohungen Chancen zu machen und seine Position als wertvollste Technologiemarke in Vietnam zu behaupten. Durch die konsequente Verfolgung unserer Strategie "Kundenfokus im Herzen" und unseres Mottos "Anders denken - anders handeln" haben wir von FPT in der Tat das Zeug dazu, alle für 2021 gesetzten Ziele zu erreichen", sagte Binh.

Die digitale Transformation bildet seit 2019 den Tätigkeitsschwerpunkt von FPT, nachdem das Unternehmen schon seit Jahrzehnten in Südostasien führend im Bereich der IT-Dienstleistungen war. Anfang des Jahres hat das Unternehmen einen eigenen Geschäftsbereich für Beratungsdienstleistungen mit dem Namen FPT Digital gegründet. FPT verfolgt das Ziel, bis 2030 zum weltweiten Top-50-Anbieter von Dienstleistungen für die digitale Transformation zu werden.

Die FPT Corporation ist ein weltweit führender Technologie- und IT-Dienstleister mit Hauptsitz in Vietnam, einem Umsatz von fast 1,3 Milliarden US-Dollar und 30.000 Mitarbeitern. Als Pionier in der digitalen Transformation bietet FPT Weltklasse-Dienstleistungen in den Bereichen Smart Factory, digitale Plattformen, RPA, KI, IoT, Enterprise Mobility, Cloud, AR/VR, Business-Anwendungen, Anwendungsdienste, BPO und mehr an. Das Unternehmen hat weltweit schon über 700 Kunden betreut, darunter 100 der Fortune-Global-500-Unternehmen unter anderem in den Branchen Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Bank- und Finanzwesen, Logistik und Transportwesen sowie Versorgungswesen. Weitere Informationen finden Sie unter www.fpt-software.com/

