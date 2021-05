Frankreich droht 2021 Haushaltsdefizit von fast zehn Prozent

Paris (Reuters) - Frankreichs Finanzminister rechnet in diesem Jahr mit einem etwas höheren Haushaltsdefizit als bislang erwartet.

Es werde im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung wahrscheinlich bei 9,4 Prozent liegen, sagte Bruno Le Maire am Montag dem TV-Sender France 2. Bislang wurden neun Prozent erwartet. Eigentlich sind in der EU nur drei Prozent erlaubt, wegen der Corona-Krise sind die Defizite aber in ganz Europa massiv angestiegen und die Regelung wurde ausgesetzt. Le Maire ergänzte, dieses Jahr werde sich die Wirtschaft vom Einbruch 2020 erholen und fünf Prozent wachsen. Anfang 2022 werde dann das Vorkrisenniveau wieder erreicht.