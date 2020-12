Frankreich lockert Abschottung von Großbritannien - Covid-Test nötig

Paris (Reuters) - Frankreich lockert die Abschottung Großbritanniens wegen der neuen Coronavirus-Variante.

Verkehrsminister Jean-Baptiste Djebbari erklärte am Dienstag auf Twitter, Franzosen und EU-Bürger könnten ab Mitternacht von der Insel einreisen, wenn sie einen negativen Covid-Test vorweisen können. Dem Büro des britischen Premierministers zufolge sollen ähnliche Regeln für Menschen gelten, die einen festen Wohnsitz in Frankreich haben. Zu den in Großbritannien gestrandeten Lastwagenfahrern sagte Djebbari BFM Television, dazu werde es im Laufe des Abends eine getrennte Ankündigung geben. Allerdings sagte sein britischer Kollege Grant Shapps bereits, die Fahrer sollten ab Mittwoch Tests erhalten, um nach Frankreich zurückkehren zu können.

Aus Angst vor einer Verbreitung der in Großbritannien grassierenden und eventuell ansteckenderen Coronavirus-Variante hat unter anderem Frankreich seine Grenzen für Reisende und Lieferungen aus Großbritannien geschlossen. Viele Lkw-Fahrer, die sich auf den Weg zum Kontinent gemacht hatten, strandeten in Südengland.