FREENET - Dreieck dominiert das Bild

freenet AG - WKN: A0Z2ZZ - ISIN: DE000A0Z2ZZ5 - Kurs: 18,125 € (XETRA)

Seit dem kräftigen Kurssprung von Mitte des Monats konsolidiert die Aktie in einer enger werdenden Handelsspanne in Form eines symmetrischen Dreiecks im Tageschart. Seit dem 12. August bewegt sich die Aktie innerhalb der Tagesspanne von eben diesem Handelstag.

Ausbruch steht an

Nun könnte aber demnächst wieder Bewegung in den Kursverlauf kommen: Hier steht nun zwangsläufig ein Ausbruch aus der Dreiecksformation an. Gelingt dieser auf der Oberseite, wäre eine Trendfortsetzung Richtung 20,00 EUR-Marke zu favorisieren. Rutscht die Aktie allerdings gen Süden aus der Konsolidierungsformation heraus, wäre im Minimum ein Rücksetzer an den EMA200 im Bereich der 17,00 EUR-Marke einzuplanen.

Hier lohnt es sich, mit Kursalarmen zu arbeiten.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)