FREENET - Klammheimlich auf neue Hochs

Die Korrektur der Freenet-Aktie nach dem Erreichen der Hürde bei 25,81 EUR war zwar heftig, aber nur von kurzer Dauer. Schon kurz vor dem Support bei 19,81 EUR sorgte eine v-förmige Trendwende Anfang März für den nötigen Überraschungseffekt, der die Bären auf dem falschen Fuß erwischte und die Aktie wieder zurück über die 23,64-EUR-Marke beförderte.

Dem Kaufsignal folgte der erwartete Ausbruch über das Rallyhoch bei 26,01 EUR, sowie ein Anstieg auf 26,86 EUR. Aktuell läuft ein an sich bullischer Pullback an die Ausbruchsmarke, von der sich der Wert in Kürze wieder in Richtung 27,39 und 27,75 EUR nach oben schrauben dürfte. Allerdings könnte der Höhenflug des Wertes auf diesem mittelfristigen Kurszielniveau für einige Wochen enden. Oberhalb von 28,20 EUR wäre dagegen später sogar eine Rally bis 29,40 EUR denkbar.

Sollte die Aktie dagegen unter das Zwischentief bei 25,59 EUR fallen, wäre der Ausbruch zunächst gescheitert und mit einer Korrektur bis 25,03 und 24,39 EUR zu rechnen, ehe sich der übergeordnete Aufwärtstrend dort fortsetzen sollte.

