FREENET - Per Kurssprung zum Kaufsignal?

freenet AG - WKN: A0Z2ZZ - ISIN: DE000A0Z2ZZ5 - Kurs: 25,550 € (XETRA)

Als einer der volatilsten Werte am deutschen Aktienmarkt bekannt und berüchtigt, hatte die Aktie von Freenet in einer für sie geradlinigen Rally den Widerstand bei 25,81 EUR - ein Zwischenhoch aus dem Jahr 2018 - erreicht und im Februar knapp überschritten. Direkt im Anschluss machte der Wert seinem Ruf aber alle Ehre und brach in einer steilen Verkaufswelle bis 20,36 EUR ein. Diesen Abwärtsmove konterte die Käuferseite mit einer ebenso dynamischen Aufwärtsbewegung und sorgte mit dem Anstieg über 23,64 und 24,39 EUR für Kaufsignale.

Über 26,01 EUR winken große Ziele

In den letzten Tagen hat sich dieser Aufwärtstrend fortgesetzt und erreicht jetzt die Hürde bei 25,81 EUR und das Rallyhoch bei 26,01 EUR. Ein Ausbruch über diesen Widerstandsbereich ist aufgrund der aktuellen Wucht des Anstiegs wahrscheinlich und könnte zu weiteren Zugewinnen bis 26,75 EUR und die Kurshürde bei 27,39 EUR an der Oberseite eines mittelfristigen Aufwärtstrendkanals führen. Selbst eine kurze Übertreibung an die 100 %-Projektion des Anstiegs bei 27,75 EUR wäre möglich, ehe eine kürzere Korrektur folgen kann. Mittelfristig wären dann aber schon die Weichen für einen Anstieg bis 29,40 und 30,00 EUR gestellt.

Sollte die Käuferseite dagegen an der nahen Widerstandszone scheitern, wäre ausgehend von 24,39 - 24,60 EUR ein weiterer Ausbruchsversuch zu erwarten. Erst unter 23,64 EUR hätten die Bullen ihre Chancen vergeben.

Charttechnisches Fazit: Mit einem Ausbruch über 26,01 EUR wäre bei der Freenet-Aktie ein übergeordnetes Kaufsignal aktiv und Zugewinne bis 27,39 und 27,75 EUR wahrscheinlich.

Freenet AG Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)