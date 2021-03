Frontex-Chef erwartet nach Corona Wiederanstieg der Flüchtlingszahlen in Europa

Berlin (Reuters) - Die EU-Grenzschutzbehörde Frontex rechnet nach der Corona-Pandemie mit einer deutlichen Zunahme der Flüchtlingsströme nach Europa.

"Ich bin mir sicher, dass nach Corona wieder mehr Flüchtlinge versuchen werden, nach Europa zu kommen", sagte Frontex-Chef Fabrice Leggeri dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Dienstag). Der Rückgang der Migrantenzahlen an den EU-Außengrenzen liege vor allem an den Corona-Auflagen. "Schon im Sommer 2020, als die Corona-Reisebeschränkungen wieder gelockert wurden, kamen mehr Migranten nach Europa", so Leggeri.

Die Pandemie habe die Fluchtursachen in den letzten Monaten sogar verschärft. "Auch aus wirtschaftlichen Gründen wird die Zahl der Migranten wieder zunehmen", so Leggeri. Die EU-Kommission und die Mitgliedsstaaten müssten sich deshalb bald auf eine Reform der europäischen Migrationspolitik einigen.