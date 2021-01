GameStop-Hype geht in die nächste Runde

Frankfurt (Reuters) - Nach einem Rekord-Tagesverlust von gut 44 Prozent steht GameStop vor einem erneuten dreistelligen prozentualen Kurssprung.

Die Papiere des Videospiele-Händlers stiegen im vorbörslichen US-Geschäft am um mehr als 100 Prozent. Zuvor hatten mehrere Brokerhäuser auf öffentlichen Druck hin ihre Beschränkungen für den Handel mit den Papieren gelockert.

In den vergangenen beiden Wochen stieg der GameStop-Kurs um insgesamt rund 2000 Prozent. Auslöser der Rally waren konzertierte Käufe von Kleinanlegern. Sie zwangen große Hedgefonds, ihre Wetten auf einen Verfall der Papiere in großem Stil aufzulösen. Dies trieb die Aktien in die Höhe und einige Fonds an den Rand des Ruins.

"Unglücklicherweise ist dies kein Einzelfall", sagte Randy Frederick, Manager beim Brokerhaus Charles Schwab. "Die Leute werden versuchen, das mit anderen Werten zu wiederholen." Ähnlich äußerte sich Andrea Cicione, Chef-Anlagestratege des Research-Hauses TS Lombard. "Solche Dinge kommen üblicherweise in Wellen."

In den vergangenen Tagen hatten Firmen wie die deutsche Biotechfirma Evotec, die US-Kinokette AMC oder der finnische Netzwerk-Ausrüster Nokia aus den gleichen Gründen wie GameStop massive Kursgewinne verbucht. Diesen Unternehmen ist gemein, dass Hedgefonds in großem Stil auf einen Preisverfall spekulieren. Die Experten der Bank JPMorgan haben 45 Werte ausgemacht, die anfällig für ähnliche Kurskapriolen sind. Zu dieser Liste gehört zum Beispiel die US-Restaurantkette Cheescake Factory.