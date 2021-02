Gedämpfte Stimmung am Parkett, Dax mit Wochen-Minus

Die Dauerthemen Inflation und Anleihemärkte ziehen sich wie ein roter Faden durch diese Woche. Das ist in New York nicht anders als in Frankfurt. Von dort berichtet Raphael Gensert.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, DE0007664039, DE000A2E4K43, DE0006062144, US2605661048,