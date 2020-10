Geschäftsklima im Euro-Raum hellt sich im Oktober nicht mehr weiter auf

Brüssel (Reuters) - Die Stimmung in der Wirtschaft der Euro-Zone hat sich nach einer monatelangen Phase der Besserung im Oktober nicht mehr weiter aufgehellt.

Das Barometer für das Geschäftsklima verharrte auf dem revidierten Vormonatswert von 90,9 Punkten, wie die EU-Kommission am Donnerstag bekanntgab. Seit Mai hatte sich die Stimmung zuvor zusehends aufgehellt. Bei den Dienstleistern machte sich im Oktober aber wieder mehr Skepsis breit. Auch die mit geplanten oder bereits geltenden Lockdown-Maßnahmen konfrontierten Konsumenten in der Euro-Zone sind weniger optimistisch. Bei den Industriemanagern, am Bau und im Einzelhandel herrschte hingegen mehr Optimismus vor.