Gewerkschaft fordert bis zu 6,5 Prozent mehr Lohn in Lebensmittelbranche

Berlin (Reuters) - Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) fordert für die Beschäftigten der Lebensmittelwirtschaft fünf bis 6,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt.

Diesen Korridor habe der NGG-Hauptvorstand für die Tarifrunde 2022 in den einzelnen Branchen beschlossen, teilte die Gewerkschaft am Mittwoch mit. Sie vertritt die Interessen der gut 600.000 Beschäftigten in der Lebensmittelindustrie, der knapp zwei Millionen Menschen im Hotel- und Gaststättengewerbe sowie des Bäcker- und Fleischerhandwerks. Die NGG fordert zudem Einstiegsentgelte, die über dem künftig geplanten Mindestlohn von zwölf Euro pro Stunde liegen, sowie eine deutliche Erhöhung der Arbeitgeberbeiträge zur betrieblichen Altersvorsorge.

"Weite Teile der Lebensmittelindustrie sind bislang gut durch die Corona-Pandemie gekommen", sagte der stellvertretende NGG-Vorsitzende Freddy Adjan. "Es gab wie in den Vorjahren satte Gewinne für Inhaber oder Aktionäre." Ohne den hohen Einsatz der Beschäftigten aber wären die Supermarktregale zu Corona-Zeiten leer geblieben.