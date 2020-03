Gewinne im Dax wieder weg, Lanxess hebt Dividende leicht an

Die EU will 25 Milliarden Euro will bereitstellen, um ihre Wirtschaft gegen die schlimmsten Folgen des Coronavirus zu wappnen. Dem Dax kam diese Ankündigung zu spät: Es ging nach unten. Zahlen kamen am Mittwoch schon von Lanxess.

