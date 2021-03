Gigantische Chance oder großer Cash-Burn: Was hat Square denn mit dieser 297-Mio.-US-Dollar-Übernahme vor?

Die Aktie von Square hat es ebenfalls in den Tagen der Tech-Korrektur alles andere als einfach. Grundsätzlich können wir jedoch sagen, dass der Zahlungsdienstleister einen intakten und langfristig orientierten Megatrend verfolgt. Sowie auch, dass Potenzial vorhanden ist.

Insbesondere das Ökosystem hinter der Aktie von Square ist einmalig und könnte für das Wachstum entscheidend sein. Es gilt schließlich, sich auch gegenüber der Konkurrenz zu behaupten.

Jetzt hat Square jedoch eine eigensinnige Übernahme verkündet, die Fragen aufwirft. Wird der Zahlungsdienstleister sein Wachstum auf ein vollkommen neues Level hieven? Oder werden Millionen von US-Dollar an dieser Stelle verbrannt? Spannend. Das wollen wir im Folgenden ein wenig näher beleuchten.

Square: Einstieg in den Streaming-Markt?

Wie wir mit Blick auf aktuelle Schlagzeilen feststellen können, hat das Management von Square ein neues Übernahmeziel gefunden. Demnach wird Square einen Mehrheitsanteil von Tidal übernehmen. Einem Musikstreaming-Dienst, der unter anderem mit dem Rapper Jay-Z in Verbindung gebracht wird. Klingt komisch? Ja, ist es in Teilen auch.

Square zahlt demnach 297 Mio. US-Dollar für diese Mehrheitsbeteiligung, wobei der Fokus sich offensichtlich nicht erschließt. Wie Jack Dorsey inzwischen über Twitter verkündet hat, wolle man mit dieser Investition das Ökosystem erweitern. Das, was für Händler und Kunden im Segment der Zahlungsdienstleister passiert, soll künftig auch Künstlerinnen und Künstler möglich werden. So zumindest in der Theorie. Wobei sich der Kontext noch immer nicht richtig erschließt.

Jedenfalls könnte die Kooperation mit Jay-Z medienwirksam nutzbar sein. Die prominente Persönlichkeit ist ebenfalls zukünftig der Mission verpflichtet, Tidal und Square zu promoten. Wobei ein Einsatz von 297 Mio. US-Dollar alles andere als wenig ist. Tidal, um es ganz offen zu kommunizieren, gilt als nicht sonderlich erfolgreich oder innovativ, was den Streaming-Markt anbelangt.

Neue Marktchance oder Cashburn?

Für Foolishe Investoren stellt sich daher die Frage: Kann Square das eigene Leistungsspektrum bedeutend erweitern? Streaming ist jedenfalls ein klarer Wachstumsmarkt, der eine Menge Potenzial besitzen kann. Wenn es Square gelingt, das Momentum des Zahlungsdienstleisters auch hier umzusetzen, so könnte eine vollkommen neue Chance entstehen. Wobei das eben die Frage ist.

Weniger Fokus und eine unübersichtlichere Konzernstruktur könnten auch das Gegenteil bewirken. Zumal der Streaming-Markt, wie gesagt, sehr heiß umkämpft wird. Das Ausbauen dieser Beteiligung könnte daher viel Zeit und Mittel verschlingen.

Trotzdem gilt grundsätzlich: Square besitzt weiterhin eine intakte Investitionsthese im Markt der digitalen Zahlungsdienstleistungen. Fürs Erste fokussiere ich mich als Investor bloß hierauf. Alles andere werde ich im Auge behalten. Mal sehen, was langfristig kommt. Beziehungsweise, ob es das Management schafft, das Wachstum auf ein vollkommen neues Level zu hieven.

