Glatfelter zahlt vierteljährliche Dividende aus

Der Hersteller von Spezialpapier, Glatfelter (ISIN: US3773201062, NYSE: GLT), zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,135 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre, wie am Donnerstag berichtet wurde. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 3. Mai 2021 (Record date: 1. April 2021). Auf das Jahr hochgerechnet erhalten die Aktionäre 0,54 US-Dollar.

Beim aktuellen Kursniveau von 15,38 US-Dollar (Stand: 18. Februar 2021) entspricht dies einer derzeitigen Dividendenrendite von 3,49 Prozent. Das Unternehmen mit Hauptsitz in York, im US-Bundesstaat Pennsylvania, ist 1864 gegründet worden und beschäftigt weltweit knapp 2.400 Mitarbeiter. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2020 betrug der Umsatz 235,28 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 230,97 Mio. US-Dollar), wie am 4. Februar berichtet wurde.

Seit Jahresanfang 2021 liegt das Papier auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 6,11 Prozent im Minus und hat eine Marktkapitalisierung von aktuell 712,1 Mio. US-Dollar (Stand: 18. Februar 2021).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de