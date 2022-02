GlideFast Consulting zum ServiceNow Elite Partner des Jahres 2022 ernannt

GlideFast Consulting gab bekannt, dass das Unternehmen als ServiceNow Americas Elite Partner of the Year 2022 ausgezeichnet wurde. GlideFast stellte sein Engagement für ServiceNow durch branchenführende Kundenimplementierungen und die Absicht, ein starkes Wachstum zu erzielen, unter Beweis.

ServiceNow Global Alliances und Channel Ecosystem (ACE)-Organisation würdigen die Leistungen von Best-in-Class-Partnern, die zum Wachstum von ServiceNow beigetragen haben, indem sie erfolgreiche Geschäftsergebnisse für unsere gemeinsamen Kunden erzielten. Die diesjährigen Auszeichnungen basieren auf der Leistung der Partner im Jahr 2021, wobei folgende Schlüsselmerkmale bewertet werden: Umsatzbeitrag/Wachstum, Erweiterung der Produktlinie, Workflow und Kompetenzsteigerung sowie Geschäftsinnovation mit den damit verbundenen Auswirkungen der digitalen Transformation.

Diese Auszeichnung wurde am Freitag, den 4. Februar 2022, auf der Veranstaltung „Americas Partner Awards Digital“ von ServiceNow verliehen.

GlideFast Consulting ist eine Beratungsgesellschaft, die 2015 von ServiceNow-Architekten und -Entwicklern gegründet wurde. Innerhalb weniger Jahre stieg das Team schnell an die Spitze des ServiceNow-Partner-Ökosystems als Elite-Partner auf, indem es führende IT-Lösungen für Unternehmen und Einrichtungen insbesondere in den Branchen Telekommunikation, Gesundheitswesen, Finanzen und Technologie bereitstellte. In den letzten Jahren verzeichnete GlideFast ein enormes Wachstum. Das Unternehmen legte ein ServiceNow-Entwicklungsprogramm namens GlideFast Consulting University auf und übernahm die ehemaligen ServiceNow-Elitepartner CloudPires und Pharicode.

„Wir fühlen uns geehrt und sind sehr dankbar, dass wir die renommierteste Auszeichnung erhalten, die ServiceNow zu vergeben hat. Jedes einzelne Teammitglied von GlideFast kann stolz sein. Es ist ein direktes Ergebnis der überdurchschnittlichen Anstrengungen, die sie täglich unternehmen. Im Namen des GlideFast-Teams möchte ich all den großartigen ServiceNow-Teammitgliedern danken, die mit uns zusammenarbeiten, sowie unseren treuen Kunden, die uns ihre wichtigsten strategischen Initiativen anvertrauen“, so Michael Lombardo, CEO von GlideFast Consulting.

Im vergangenen Jahr hat ServiceNow sein globales Partner-Ökosystem weiter ausgebaut. Wir haben enge Beziehungen zu Partnern aufgebaut, um Kunden zu unterstützen, die Hilfe bei der digitalen Transformation und der Anpassung an die neue Arbeitswelt suchen. Die Mitgliedschaft im Partnerprogramm von ServiceNow hat uns die Instrumente an die Hand gegeben, mit denen wir gemeinsam abgestimmte Go-to-Market-Initiativen sowie innovative Angebote und Lösungen entwickeln können, die unseren Kunden einen überzeugenden Geschäftswert bieten und das Wachstum unseres ServiceNow-Geschäfts beschleunigen.

„Wir sind sehr stolz darauf, von ServiceNow für unsere Beiträge ausgezeichnet zu werden. Unser Ziel ist es auch weiterhin, der unbestrittene Marktführer im ServiceNow-Bereich zu sein. Wir haben hohe Erwartungen an uns selbst, und die Messlatte wurde wieder einmal höher gelegt“, erläuterte Jarred Pippy, COO von GlideFast Consulting.

GlideFast Consulting ist sehr erfreut über diese Auszeichnung von ServiceNow, konzentriert sich aber unverändert auf Wachstum, Verbesserung und Expansion. Diese Auszeichnung ist ein weiteres Beispiel für das Engagement von GlideFast Consulting, der bevorzugte Partner im ServiceNow-Ökosystem weltweit zu sein. Das Unternehmen strebt nun den Global Elite Status an, da es in diesem Jahr weltweit expandiert.

Über GlideFast Consulting

GlideFast ist ein ServiceNow Elite Partner und ein spezialisiertes Dienstleistungsunternehmen, das maßgeschneiderte Lösungen und professionelle Dienstleistungen für ServiceNow-Implementierungen, Integrationen, Managed Support Services, Anwendungsentwicklung und Schulungen anbietet. Erfahren Sie mehr unter www.glidefast.com. Und verbinden Sie sich mit unserem Team auf LinkedIn unter www.linkedin.com/company/glidefast.

