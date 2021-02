GLOBAL FASHION GROUP - Wo kann man wieder einsteigen?

Global Fashion Group S.A. - WKN: A2PLUG - ISIN: LU2010095458 - Kurs: 11,650 € (XETRA)

Das Long-Szenario für die Aktie der Global Fashion Group aus dem November 2020 ging wunderbar auf. Die Aufwärtsziele wurden schnell erreicht. Die positive Analysenserie für diesen Titel setzte sich damit fort. Anfang des Jahres ließ die Aktie sogar die 10-EUR-Marke hinter sich und stieg im Hoch bis auf 13,00 EUR. Doch seither bestimmt eine Konsolidierung das Kursgeschehen.

Diese Verschnaufpause gliedert sich bislang in zwei Teile auf. Einer ersten Abwärtsbewegung folgte eine Erholung. Nun kippt der Wert wieder gen Süden ab. Im Idealfall setzt die Aktie der Global Fashion Group nun ein zweites Mal zurück und erreicht eine Unterstützungszone aus EMA50 und dem jüngsten Zwischentief, also einen Kursbereich zwischen 10,60 und 10,40 EUR. Dort könnten Anleger auf Umkehrkerzen achten und sich antizyklisch positionieren. Bleibt eine Stabilisierung im erwähnten Kurskorridor dagegen aus, dürfte der Wert auf die Dreifachunterstützung bei 9,94 EUR fallen. Diese leitet sich aus dem Ausbruchslevel zu Jahresbeginn, der unteren Begrenzung einer potenziellen Flagge und einer Aufwärtstrendvariante ab. Spätestens dort muss der Kurs drehen, um weitere Verluste in Richtung 8,95 EUR zu vermeiden.

Ein Ausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrend würde dagegen eine direkte Rallyfortsetzung wahrscheinlich werden lassen. Hierbei lässt sich Potenzial in Richtung einer deckelnden Trendlinie ableiten, die je nach Geschwindigkeit der Aufwärtsbewegung Potenzial auf 14,00 bis 15,00 EUR ermöglicht.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 1,33 1,50 1,75 Ergebnis je Aktie in EUR -0,50 -0,30 -0,18 Gewinnwachstum - - KGV - - - KUV 1,9 1,7 1,4 PEG 1,0 1,6 *e = erwartet

Global-Fashion-Group-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)