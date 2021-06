GOLDMAN SACHS - Aktie zeigt ungebrochenen Aufwärtsdrang

The Goldman Sachs Group Inc. - WKN: 920332 - ISIN: US38141G1040 - Kurs: 388,720 $ (NYSE)

Die Aktie der amerikanische Bank Goldman Sachs fiel im Crash im Februar/März 2020 auf ein Tief bei 130,85 USD. Seitdem befindet sich der Wert in einer massiven Aufwärtsbewegung.

Am 06. Januar 2021 brach die Aktie erstmals über das alte Allzeithoch bei 275,31 USD aus dem März 2018. Anschließend zog sie über mehrere Zwischenstationen bis 10. Mai 2021 auf ein Hoch bei 376,98 USD an. Anschließend konsolidierte die Aktie in einem kleinen Dreieck/Wimpel seitwärts. Am 01. Juni brach sie aus dieser Konsolidierung nach oben aus. Gestern notierte der Wert im Hoch bei 391,25 USD.

Kaufwelle läuft

Das Chartbild der Aktie von Goldman Sachs macht einen klar bullische Eindruck. Die Rally ist zwar schon weit fortgeschritten, aber das Potenzial ist nicht ausgereizt. Ein erstes zwischen ziel liegt bei 398,19 USD. Später könnte der Wert in Richtung 419,16 USD ansteigen. Sollte die Aktie unter den Aufwärtstrend ab Januar 2021 abfallen, würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. In diesem Fall könnte es zu einer Korrekturbewegung in Richtung 309,41 USD kommen.

Fazit: Bullen klar im Vorteil

Die Aktie von Goldman Sachs hat gute Chancen, in den nächsten Tagen und Wochen weitere Kursgewinne in Richtung 419,16 USD zu erzielen. Allerdings sollte man dem Kurs nicht direkt hinterherrennen und eher einen kleinen Rücksetzer in Richtung des letzten Zwischenhochs bei 376,98 USD abwarten, bevor man sich neu engagiert.

