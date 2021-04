GOLDMAN SACHS - Phänomenale Zahlen

The Goldman Sachs Group Inc. - WKN: 920332 - ISIN: US38141G1040 - Kurs: 327,680 $ (NYSE)

The Goldman Sachs Group Inc. übertrifft im ersten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 18,60 USD die Analystenschätzungen von 10,22 USD. Der Umsatz mit 17,7 Mrd. USD über den Erwartungen von 12,61 Mrd. USD.

Quelle: Guidants News

Die Aktie von Goldman Sachs fiel im März 2020 auf ein Tief bei 130,85 USD zurück. Dort startete eine steile Aufwärtsbewegung. Im Januar 2021 kam es zum Ausbruch über das bisherige Allzeithoch bei 275,31 USD. Anschließend kletterte der Wert auf das aktuelle Allzeithoch bei 356,85 USD. Dieses Hoch markierte er am 18. März.

Seit diesem Hoch konsolidiert die Aktie. Diese Bewegung macht bisher einen eher bärischen Eindruck. Sie kann als potenzielle SKS angesehen werden. Die Nackenlinie liegt heute bei ca. 318,69 USD.

Die Aktie reagiert vorbörslich positiv auf die aktuellen Zahlen und steigt auf 332,23 USD an, nachdem sie gestern bei 327,68 USD geschlossen hat.

Lösen die Zahlen eine Rally aus?

Ein neues Kaufsignal ergäbe sich aber erst mit einem Ausbruch über 335,75 USD. Dann ergäbe sich Platz für einen Anstieg an das Allzeithoch. Größeres Aufwärtspotenzial in Richtung 400 USD ergäbe sich erst mit einem Ausbruch über das Rekordhoch. Sollte der Wert aber doch noch unter 318,69 USD abfallen, ergäbe sich ein Verkaufssignal, das eine Abwärtsbewegung in Richtung des alten Allzeithochs bei 275,31 USD auslösen könnte.

The Goldman Sachs - Aktie

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)