GOPRO - Orientierungslos vor den Zahlen

Die GoPro-Aktie gehörte zu den großen Gewinnern nach dem Corona-Crash, vom Allzeittief bei 2 USD verteuerte sich das Papier bis auf 13,79 USD, was einer Performance von 590 % entspricht. Seit diesem Hoch im Frühjahr 2021 konsolidiert das Papier. In einem relativ engen Preiskorridor pendelt die Aktie seitwärts, die Bewegung kann bislang als bullische Seitwärtskonsolidierung in den langfristigen Kontext eingeordnet werden. Zuletzt geriet die Aktie mit der Schwäche der Technologiewerte unter Druck und fiel ans untere Ende der Seitwärtsrange zurück, von wo aus sie jetzt wieder nach oben springt.

Die Suche nach dem neuen Trend

Erst ein Ausbruch aus der der großen Seitwärtsrange würde größere Impulse liefern. Innerhalb der Seitwärtsrange wäre schon ein nachhaltiger Anstieg über 10 USD ein kleines Signal, welches einen Angriff auf die Oberkante der Range bei 11,65 - 12,15 USD einleiten könnte.

Oberhalb von 12,15 USD stehen die Chancen dann gut, das Hoch bei 13,79 USD wieder zu erreichen. Ein Ausbruch darüber würde schließlich mittelfristiges Rallypotenzial in Richtung 17,68 und 20 - 21 USD eröffnen.

Kommt es auf der anderen Seite jedoch zu einem nachhaltigen Rückfall unter 8 USD, könnte mit der Auflösung der Seitwärtsrange nach unten hin eine längere Abwärtsbewegung in Richtung 5,31 - 5,80 USD eingeleitet werden.

Fazit: Sehr kurz- und mittelfristig ist das Chartbild inmitten der neutralen Handelsspanne aktuell wenig attraktiv. Möglicherweise führen die heute nachbörslich erwarteten Zahlen zu stärkeren Kursausschlägen, die charttechnische Signale liefern, um die trendlose Marktphase zu beenden.

