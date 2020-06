GRENKE - Auf der Kippe

GRENKE AG - WKN: A161N3 - ISIN: DE000A161N30 - Kurs: 70,600 € (XETRA)

Nach dem Bruch der Unterseite einer mittelfristigen Seitwärtstrendphase bei 70,45 EUR stürzten die Aktien von Grenke weiter in die Tiefe, konnten jedoch auf Höhe einer langfristigen, bis in das Jahr 2011 zurückreichenden Aufwärtstrendlinie einen dynamischen Konter einleiten. Dieser führte den Wert sowohl über die 70,45 EUR-Marke, und damit in die Seitwärtsrange der beiden Vorjahre zurück, als auch an das Zwischentief bei 82,15 EUR. An dieser Hürde scheiterte der Wert jedoch und ging Anfang Juni in eine Korrektur über, die an die Unterstützungszone bei 68,60 EUR zurückführte.

Zentraler Support als Rettungsanker?

Sollte dieser Bereich jetzt nicht verteidigt werden, dürfte sich der Abverkauf seit dem Scheitern an der 82,15 EUR-Marke fortsetzen. Die nächsten Ziele wären 64,80 EUR und 61,50 EUR. Allerdings liegt die nächste markante Unterstützung, an der die Aktie versuchen könnte, eine weitere Erholung einzuleiten erst bei 56,75 EUR.

Angesichts dieser hohen Fallhöhe wäre eine Bodenbildung auf dem aktuellen Niveau umso wichtiger. Sollte der Bereich um 68,60 EUR also nicht mehr unterschritten werden, könnte eine Erholung bis 73,00 EUR und darüber ggf. bis 75,45 EUR einsetzen. Doch erst bei Kursen über dieser Marke wäre die Gefahr eines weiteren Rücksetzers abgewehrt und ein Anstieg bis 82,15 EUR zu erwarten.

GRENKE Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)