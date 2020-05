Grenke verdient weniger und will eine unveränderte Dividende ausschütten

Die Grenke AG (ISIN: DE000A161N30) will den Aktionären für das Geschäftsjahr 2019 nun eine Dividende in Höhe von 0,80 Euro ausschütten. Gegenüber dem Vorjahr (0,80 Euro) bleibt die Dividende damit unverändert. Ursprünglich war eine Anhebung auf 0,88 Euro geplant. Die Dividende kann von den Aktionären wahlweise in bar oder in bar und Aktien bezogen werden.

Beim derzeitigen Aktienkurs von 64,75 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenreite von 1,24 Prozent. Die Hauptversammlung wird auf den 6. August 2020 verschoben und soll als virtuelle Hauptversammlung durchgeführt werden.

Das operative Ergebnis verringerte sich im ersten Quartal um 24,9 Prozent auf 31,4 Mio. Euro nach 41,7 Mio. Euro im Vorjahresquartal, wie ebenfalls am Dienstag berichtet wurde. Der Gewinn nach Steuern fiel mit 23,7 Mio. Euro um 29,8 Prozent geringer aus als im Vorjahresquartal (33,8 Mio. Euro). Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die weitere Geschäfts- und Ergebnisentwicklung seien aktuell nicht verbindlich abschätzbar. Der Vorstand wird seine Prognose aktualisieren, sobald sich die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie hinreichend bestimmen lassen.

Grenke wurde 1978 gegründet und ist auf Leasing und Miete von Produkten der Bürokommunikation, Factoring oder auch Finanzlösungen spezialisiert. Zum Jahresende 2019 gehörten insgesamt 1.675 Mitarbeiter zum Konzern. Die Aktien sind im MDAX gelistet.

Redaktion MyDividends.de