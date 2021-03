Großer Falschgeldfund in Sofia

Sofia (Reuters) - Großer Falschgeldfund in Bulgarien: In der Hauptstadt Sofia hat die Polizei eine Millionensumme an gefälschten Dollar- und Euro-Scheinen sichergestellt.

Insgesamt seien bei Durchsuchungen an drei Orten Blüten im Wert von vier Millionen Dollar und 3,6 Millionen Euro beschlagnahmt worden, teilte ein hochrangiger Mitarbeiter des bulgarischen Innenministeriums am Dienstag mit. Im Zusammenhang mit dem Falschgeld seien ein Mann und eine Frau festgenommen worden. Die gefälschten Dollar- und Euro-Scheine, die in der Ukraine und in Westeuropa vertrieben werden sollten, seien in einer Druckerei an einer Universität in Sofia gefertigt worden. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekanntgegeben.

Im Januar hatten bulgarischen Behörden vier Verdächtige angeklagt, nachdem Druckerpressen und Ausrüstung für die Herstellung von gefälschten Banknoten und Dokumenten sichergestellt worden waren. Dem Fahndungserfolg einer gemeinsamen Operation mit Europol und US-Behörden gingen Durchsuchungen an 30 Orten im ganzen Land voraus.